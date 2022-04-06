Иркутск, 6 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 6 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8478 человек, причём вновь семеро из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 288 464 (+218 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 648 (-37 за сутки). В то же время выздоровели 281 148 пациентов (+842 за сутки).

Ещё 656 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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