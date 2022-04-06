Иркутск, 6 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года государственную поддержку получили 474 производителя сельхозпродукции Иркутской области. Об этом 6 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона.

Светлана Шаповалова Аграрии

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Отмечается также, что речь идёт о выделении свыше 1,2 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Субсидии предоставлены по 25 направлениям, в том числе: производства зерновых культур; производство зерновобобовых культур; производство овощей; производство молока, мяса; производство мяса; приобретение и содержание племенного крупного рогатого скота, обновление сельскохозяйственной техники.

«Одна их приоритетных задач, обозначенных губернатором Игорем Кобзевым, своевременное доведение средств до получателей. Господдержка играет важную роль в успешной реализации планов аграриев на предстоящий сельскохозяйственный сезон. К началу апреля из областного бюджета на поддержку аграриев направлено 984 млн рублей, из федерального — 252,1 млн рублей. Таким образом, мы уже выплатили 34,5% от общего объёма средств, запланированных на этот год», — отметил министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях жёстких антироссийских санкций поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности стала приоритетной задачей властей Приангарья.

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