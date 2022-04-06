Москва, 6 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Натолкнувшись на сопротивление вблизи отметки $110 за баррель, нефть марки Brent отступила под влиянием локальной фиксации прибыли и завершила торги вторника умеренным падением, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Впрочем, уже сегодня, 6 апреля, в ходе утренней сессии котировки отыграли вчерашнюю просадку, продолжая испытывать на прочность 20-дневную скользящую среднюю, которая сдерживает порывы быков с конца марта.

В целом фундаментальные реалии на данный момент не препятствуют удорожанию нефти, тем более что угроза отката Европы от импорта российских энергоресурсов становится все более реальной на фоне введения коллективным Западом новых санкций в отношении Москвы за «военные преступления» на территории Украины.

Вчерашнему подъему нефти Brent помешал крепкий доллар, который обновил майские максимумы 2020 года, демонстрируя все более серьезный настрой на покорение психологического уровня 100,00 по индексу USD.

Впрочем, даже если отбросить валютный фактор, сегодня подъем фьючерсов вряд ли получит заметное развитие. Во-первых, трейдеров продолжает тревожить рост числа заражений коронавирусом в Китае.

Во-вторых, экономика Поднебесной продолжает подавать сигналы ослабления – на этот раз подвел показатель деловой активности в сфере услуг. Все это омрачает перспективы спроса.

В-третьих, статистика API отразила рост запасов сырой нефти в США более чем на 1 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как рынок ожидал падения объемов на 2 млн баррелей.

При попытках развить восходящий импульс нефть, вероятно, снова встретит отпор. Даже в случае прохождения уровня $110 пробой зоны $113 выглядит маловероятным в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

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