Петрозаводск, 6 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Производство травяных сборов из дикорастущих трав запускает в Петрозаводске с помощью Центра «Мой бизнес» предприниматель Елена Хидман. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Трава

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В Центре начинающей предпринимательнице помогли подготовить пакет документов для регистрации ИП и пригласили принять участие в образовательной программе «Азбука предпринимательства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство мясных консервов готов увеличить в рамках импортозамещения предприниматель из Карелии Игорь Симак.