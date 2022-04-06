Геленджик, Краснодарский край, 6 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Геленджике после ремонта открыл двери для посетителей историко-краеведческий музей, сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Историко-краеведческий музей Геленджика открылся после ремонта

В здании музея провели косметический ремонт в кабинетах и фондохранилищах, капитальный ремонт в главном экспозиционном зале. В частности, обновлён потолок, установлена профессиональная система освещения, новая пожарная сигнализация. Музей оборудовали пандусом. После ремонта в музее получили возможность расширить экспозицию. Так, по словам директора музея Елены Асеевой, на 70% обновлена постоянная выставка.

Посетители учреждения смогут побывать на площадке дополненной реальности: одна же действует, она посвященафотографиям Геленджика середины прошлого века, а вторая, посвящённая истории Геленджикского укрепления, появится в ближайшее время.

Расширена экспозиция и в главном зале на первом этаже. Здесь появились скульптуры из фонда музея и стало значительно больше экспонатов по направлению археология, поскольку в Геленджик часто приезжают туристы в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». На втором этаже открылась воссозданная экспозиция интерьера комнаты жителя курорта времен Великой Отечественной войны.