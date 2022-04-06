Саратов, 6 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки выявили 334 случая заражения коронавирусом. В ковид-госпитали доставили 94 пациента, выписали 492 человека. Об этом 6 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего подтверждено 243,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 233 806 пациентов.

На стационарном лечении находятся 714 человек, на амбулаторном — 3012.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5866 человек, из них двое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на коронавирусную инфекцию обследовали 3,5 млн человек.

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