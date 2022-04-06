Барнаул, 6 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 6 апреля 2022 года за сутки выявлены 196 новых носителей (на 8 человек меньше, чем сутками ранее).

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Число тестирований возросло с 7116 до 11 034 (на 3918 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 646 (+9 за сутки) и 213 171 (+174 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 163 (-2 за сутки). Из них 51 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 066 человек, причём 13 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 702 жителя края (-31 за сутки). Кроме этого, 60 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-9 за сутки).

Заболеваемость среди детей повысилась: всего на Алтае выявлено уже 40056 зараженных коронавирусом (+31 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 263 009 человек, выздоровели 246 908 человек (+346 за сутки).

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