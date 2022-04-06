Пенза, 6 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили 241 новый случай заражения коронавирусом, больничный закрыл 721 человек. В госпитали за минувший день доставили 39 ковид-пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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По состоянию на 6 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 180 809 случаев. Выздоровели за все время 170 932 пациента, скончались 5630 человек, из них восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 28 марта по 3 апреля зарегистрировали 3006 случаев ОРВИ.

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