Казань, 6 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили столько же тестов на COVID-19. Госпитализировали за минувший день 95 заболевших, сообщает 6 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике зарегистрировано 138 835 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 131 551 пациент, скончались 1896 человек. За сутки больничный закрыли 594 пациента, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1 млн 926 тыс. 025 человек.

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