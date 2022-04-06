Псков, 6 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Продукция собственного швейного производства торговых сетей «Книжица» и WoolHouse псковских предпринимательниц Веры Григорьевой и Юлии Мамчиц стала более востребованной в условиях антироссийских санкций. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sdnet01 Одежда

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Коллекции одежды отшивают на фабрике в городе Острове Псковской области, которую можно отнести к числу градообразующих предприятий.

При этом производство ежемесячно шьет 10 тысяч изделий, и в условиях ухода с российского рынка западных конкурентов спрос на его продукцию вырос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне антироссийских санкций мастерская шоколада «Тoto Choco» из Якутии готова развивать производство своей продукции.