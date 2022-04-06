Нью-Дели, 6 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар призвал мировое сообщество к к независимому расследованию провокации в украинской Буче.

МИД России Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва

«Мы глубоко обеспокоены этими сообщениями и призываем к независимому расследованию», — сказал министр в ходе выступления в нижней палате парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией, напомнив, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.