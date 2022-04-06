Якутск, 6 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. На фоне антироссийских санкций мастерская шоколада «Тoto Choco» из Якутии готова развивать производство своей продукции. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Шоколад

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Как считают на предприятии, возросший спрос на конфеты мастерской свидетельствует о том, что производимый в ней шоколад что ничем не уступает премиальным зарубежным брендам по своему качеству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) вместе с властями десяти регионов России разрабатывает специальные льготные программы кредитования местного бизнеса.