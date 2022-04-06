Самара, 6 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Участкового врача признали виновным в совершении преступлений при оформлении сертификатов о вакцинации в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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В суде было установлено, что с августа по октябрь прошлого года подсудимый, являясь врачом-терапевтом участкового отделения поликлиники в г. Самаре, не раз получал деньги за внесение в информационную систему заведомо недостоверных сведений о прохождении жителями вакцинации от COVID-19 при фактическом отсутствии профилактических прививок.

Отмечается, что на основании этой информации в медицинские сертификаты вносились сведения о прохождении вакцинации, не соответствующие действительности. Деньги фигурант уголовного дела получал лично, а также путем безналичных перечислений на банковскую карту, которая находилась в его распоряжении.

Следователи установили 10 эпизодов такой преступной деятельности обвиняемого. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и мелкого взяточничества.

Суд признал медика виновным и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре врача заподозрили в получении взятки.