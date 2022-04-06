Москва, 6 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 3,7 тыс. человек с СOVID-19, сообщили 6 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 6 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3713 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,4%», — сообщили в штабе.

Отмечается, что за сутки выявлен 14 661 носитель коронавируса. От осложнений, вызванных СOVID-19, умер за сутки 291 человек, выздоровели – 35 306 человек.