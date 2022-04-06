Челябинск, 6 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 598 человек. Об этом 6 апреля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 306 113 пациентов. А подтверждён с начала пандемии 321 361 случай заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 6 461 человека. А скончались от ковида ещё десять граждан.