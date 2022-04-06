Москва, 6 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры в связи с решением Греции объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Греция объявила 12 сотрудников дипломатического и консульских представительств РФ нежелательным лицами.