Россия ответит на решение Греции о высылке 12 российских дипломатов
Москва, 6 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры в связи с решением Греции объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
«Россия даст соответствующий ответ», — сказала Захарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Греция объявила 12 сотрудников дипломатического и консульских представительств РФ нежелательным лицами.