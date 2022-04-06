Москва, , 12:02 — REGNUM В возрасте 77 лет умер народный артист России Александр Корчагин, который был одним из основателей Государственного квартета имени Д. Д. Шостаковича. Об этом 6 апреля сообщается на сайте московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Свеча Sammedan

Сообщается, что Корчагин умер 4 апреля.

Он был профессором кафедры камерного ансамбля и струнного квартета.

В 1966 году Корчагин вместе с Андреем Шишловым организовал струнный квартет, который позднее получил всемирную известность как Квартет имени Шостаковича.