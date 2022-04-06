Новосибирск, 6 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 апреля, в стационары из-за COVID-19 госпитализированы 911 пациентов, в том числе 11 детей. Об этом сообщил оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 216 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 1621 человек выздоровел, скончались десять пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 252535 случаев заражения коронавирусом, 239680 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5436 человек.