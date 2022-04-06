Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 6 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Береговая охрана США сообщила 5 марта об изъятии одной тонны сильнодействующего наркотика стоимостью более 20 миллионов долларов США в ходе спецоперации недалеко от Пуэрто-Рико. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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В ходе рейда были задержаны двое контрабандистов из Доминиканской Республики. Подозрительное судно было замечено экипажем самолёта пограничной службы США к западу от Пуэрто-Рико. Береговая охрана перехватила 35-футовый катер, на котором было обнаружено 33 упаковки наркотиков.

Конфискат и судно были доставлены на базу береговой охраны в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико.