Луганск, 6 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 12 снарядов калибра 152 мм по населенному пункту Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает 6 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10. 30 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (12 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.