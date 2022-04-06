Донецк, 6 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за 49 дней эскалации погибли 72 мирных жителя, ранены 1118, среди них 63 ребенка. Об этом 6 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 49 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 1118 мирных жителей (799 — с ранее освобожденной территории), и т.ч. 63 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что с начала эскалации повреждено 1946 жилых домов, 504 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 29 медицинских учреждений, 71 образовательное учреждение, 116 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 265 объектов электро-, водо- и газоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.