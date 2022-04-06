Абу-Даби, 6 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Суд в Объединенных Арабских Эмиратах приговорил гражданку Израиля к смертной казни после того, как она была признана виновной в хранении 500 граммов наркотиков. Об этом 6 апреля сообщает официальная газета Ittihad.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

По данным журналистов, 43-летняя Фидаа К. прибыла в ОАЭ «по рабочим делами». Через неделю после прибытия, в её квартиру пришла полиция, которая в ходе обыска обнаружила крупную партию наркотиков.

Адвокаты подозреваемой заявляют, что наркотики были подброшены их подзащитной и настаивают на апелляции.

СМИ также отмечают, что смертные приговоры в ОАЭ крайне редко приводятся в исполнение и как правило — обвинённые в хранении наркотиков приговариваются к длительному тюремному заключению.