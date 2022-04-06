Новосибирск, 6 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В ходе весеннего призыва на военную службу из Новосибирской области отправятся более 2 тыс. новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев.

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«Призывные комиссии созданы в 42 муниципальных образованиях области, — уточнил он. — Планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 2 тыс. человек. Указанное число граждан соответствует показателю за аналогичный период прошлого года».

Кудрявцев отметил, что несмотря на отмену в регионе ряда коронавирусных ограничений, по-прежнему будет осуществляться дезинфекция помещений призывных и сборного пунктов, а также тестирование молодых людей.

В Центральном военном округе рассказали, что работа призывных комиссий продлится до 15 июля.