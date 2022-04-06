Париж, 6 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Во Франции запущена национальная кампания по отзыву шести сыров из сыроварни под брендом Graindorge (группа Lactalis), которые продаются крупными розничными торговцами, поскольку они могут содержать бактерию, вызывающую листериоз, передает BFM TV.

AlbanyColley Сыр

Во Франции заявили, что эта пищевая инфекция встречается редко — несколько сотен случаев в год во Франции — но она особенно смертельна: около четверти пациентов умирают. Инкубационный период может длиться до восьми недель.

Сыры Graindorge продаются по всей Франции в крупных супермаркетах.

Людям, употребившим продукты и у которых наблюдается лихорадка, сопровождающаяся головными болями, ломотой в теле, предлагается обратиться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европе также выявили несколько десятков случаев сальмонеллеза. Подозрения пали на шоколадную продукцию Kinder, произведенную в Бельгии.