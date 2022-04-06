Нижний Новгород, 6 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В России до эпидемического подъема заболеваемости COVID-19 остается все меньше времени, судя по росту числа случаев заражений коронавирусом в некоторых странах. В Нижегородской области новая волна ожидается уже в апреле, сообщил в своем telegram-канале глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

Министр подчеркнул, что скорость распространения инфекции будет зависеть от интенсивности авиасообщения.

В очередной раз он напомнил, что снизить риск тяжелого течения заболевания помогает вакцинация и своевременная ревакцинация.

«Во время эпидподъема медицина снова будет испытывать сильные перегрузки», — предупредил министр здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 625 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 392 932 человек на утро 5 апреля. С начала пандемии в регионе выявлено 410 127 случаев заражения коронавирусом, из них 455 — за предыдущие сутки.

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