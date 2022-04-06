Забайкальск, Забайкальский край, 6 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Свыше 200 вагонов было обработано новым логистическим терминалом в Забайкальске на границе с Китаем за неделю с момента его открытия. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.

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«Всего неделю назад открыли новый логистический терминал в Забайкальске (граница с Китаем), а он уже более чем востребован: обработано более 200 вагонов. В частности, прибыл первый поезд из 29 вагонов с автомобилями китайского производства», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на подходе еще два железнодорожных состава и добавляется, что автомобили из КНР следуют в терминал на станции Доскино в Нижегородской области, который ранее был задействован под автомобили «Фольксваген».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что промышленное производство вакцины от COVID-19 «Конвасэл» запущено в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).