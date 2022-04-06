Донецк, 6 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Украинские боевики ночью 6 апреля выпустили по Донецку ракету из РСЗО «Ураган», сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета из РСЗО «Ураган», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.