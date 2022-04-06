Чита, 6 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 6 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166 623 (+91 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 159 258 пациентов (+567 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2642 человека (+2 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 311 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 41 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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