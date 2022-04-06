Нижний Новгород, 6 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Производитель гигиенической продукции из Нижегородской области в три раза за месяц увеличил объемы выпуска своей продукции. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первые подгузники

Завод выпускает до 10 миллионов пачек общего ассортимента (товары женской гигиены, подгузники, абсорбирующее белье и т.п.) в месяц и в сложившейся ситуации работает в круглосуточном режиме и без выходных.

При этом также производство в максимально возможной степени перешло на отечественное сырье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюзу рано или поздно придется вводить ограничения в отношении российской нефти и газа.