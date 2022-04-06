Курск, 6 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области 6 апреля проверят системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Система оповещения при ЧС

Техническая проверка системы оповещения будет проводиться с 12:00 до 13:00. В том числе проверят передачу сигналов гражданской обороны, речевых-голосовых сообщений, трансляцию эфирных радиопередач, цифровых аудиозаписей и тестовых сигналов.

Ранее курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что 5 апреляв Суджанском районе была совершена попытка из минометов обстрелять позиции российских пограничников, но огневые точки были подавлены.