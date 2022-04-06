Брюссель, 6 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Евросоюзу рано или поздно придется вводить ограничения в отношении российской нефти и газа, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Администрация президента России Шарль Мишель

«Мы усиливаем санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль… Меры против российской нефти, а также газа понадобятся рано или поздно», — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.

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