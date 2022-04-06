Джакарта, 6 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан подчеркнул, что всеобщие выборы в стране пройдут в соответствии с утвержденным графиком, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По словам министра, выборы в Индонезии состоятся 14 февраля 2024 года.

Министр также прокомментировал число голосов, поданных за продление президентского срока и перенос выборов. По его словам, голоса — это лишь желание и стремление политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизапретил политическим партиям выступать с речью о продлении президентского срока.