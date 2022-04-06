Анадырь, 6 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Эксперт по вопросам экологии, патриотического воспитания Народного фронта Чукотки, председатель РО «Русского географического общества» Владимир Сертун высказался в поддержку спецоперации в защиту Донбасса и российской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

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«Хочется пожелать нашим героям, чтобы они добились успехов в ходе этой спецоперации, и мы, в конце концов, нашли диалог с тем народом, который так долго одурачивали, и жили бы с ними опять, как братья», — цитирует общественника-эколога телеграм-канал «Народный фронт_Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, в станице Уйской на территории Челябинской области состоялись соревнования детских казачьих объединений «Юные казачата».