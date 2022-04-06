Амстердам, 6 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Под ужесточенный контроль взята таможенными органами Нидерландов ситуация с находящимися на верфях этой страны 14 яхтами владельцев из России, указанным судам по решению суда запрещено покидать страну. Об этом 6 апреля сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем письме к парламенту этой страны, передает Reuters.

Яхта класса люкс

В письме уточняется, что имеются ввиду 12 строящихся яхт и в том числе – суперяхты, длинна которых составляет более 35 м, а также еще две яхты, которые находятся в Нидерландах на техническом обслуживании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние антироссийские санкции стран Запада напоминают методы средневековой инквизиции.

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