Чита, 6 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали расширенную статистику по вакцинации от коронавируса. В целом по стране на 5 апреля регион находится в устойчивой зоне по организации вакцинации и занимает 37 место (62% взрослого населения). Подробности с заседания оперативного штаба сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина

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«У нас 27 место по охвату вакцинации и третье место — по повторной вакцинации. Сейчас важно поднажать, чтобы было привито 100 процентов забайкальцев», — отметила заместитель губернатора Инна Щеглова. Также она обратила внимание глав муниципалитетов на то, что в Забайкалье в ближайшее время пройдут большие мероприятия, связанные с Днем Победы, международным кинофестивалем и началом летней оздоровительной кампании.

«На фоне сложившейся внешнеполитической ситуации нам важно провести День Победы и обеспечить шествие Бессмертного полка. Так как мероприятие носит массовый характер, нужно привлечь людей на пункты вакцинации, чтобы они поставили либо первую, либо вторую прививки. Мы будем разворачивать наиболее удобные для людей пункты вакцинации и точечно работать по каждому населенному пункту», — пояснила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье названы регионы, которые не обеспечили даже 60% охвата коллективным иммунитетом от коронавируса.

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