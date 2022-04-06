Москва, 6 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Нынешние антироссийские санкции стран Запада напоминают методы средневековой инквизиции. Об этом 6 апреля написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium («Святой отдел расследований еретической греховности» — ред.)», — отметил он в своем сообщении.

«Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически все прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции», — также добавил Медведев.

При этом замглавы Совбеза РФ указал на то, что, по его мнению, страны Запада борются с Россией исключительно на эмоциях и без «всякой оглядки на здравый смысл и даже на право».

Также он уточнил, что на Западе никто и не пытается глубоко вникнуть в собственное законодательство или библиотеку прецедентов, или же применить многовековые базовые принципы, на которых они были построены.

«Зачем, если можно так легко и непринужденно отнять то, что этим странам никогда не принадлежало?» — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши заявил, что возможность бартерной торговли между Россией и Турцией рассматривается.

Читайте также: В Турции заявили, что рассматривают возможность бартерной торговли с РФ