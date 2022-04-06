Ульяновск, 6 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области с учётом снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом больницы возвращают в плановый режим работы. С апреля полностью возобновил приём пациентов ЦК МСЧ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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На заседании оперативного штаба глава регионального минздрава Александр Гашков проинформировал, что на 5 апреля в ковидных стационарах находился 601 больной, на амбулаторном лечении остаются 4 тыс. пациентов с коронавирусом.

Всего в Ульяновской области развёрнуто 868 коек. С 1 апреля полностью переведён на плановый режим работы «ковидный» госпиталь на базе Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова.

В минздраве ранее заявляли, что «в скором времени» предполагается перепрофилирование одного из корпусов стационара ЦГКБ.

Напомним, что у 95,3% пациентов с коронавирусом в Ульяновской области, по данным управления Роспотребнадзора, болезнь протекает в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 3 апреля госпитализированы в ковидные стационары 32 пациента, 4 апреля — 40 человек. Всего в регионе вылечились от ковида 191 016 человек.