Чита, 6 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Забайкалье названы регионы, которые не обеспечили даже 60% охвата коллективным иммунитетом от коронавируса. Об этом 6 апреля на оперативном штабе заявила зампред правительства региона Инна Щеглова. По ее мнению, сейчас самое благоприятное время плотно заняться прививочной кампанией и укрепить иммунную прослойку.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

«Общественный иммунитет на территории края уже имеется, но он недостаточен для того, чтобы встретить следующую вспышку инфекции», — сказала Инна Щеглова.

По её словам, есть хорошие примеры, такие как Читинский и Шилкинские районы, где главы постарались грамотно организовать вакцинацию.

«У них все населенные пункты входят в так называемую зеленую зону, а население имеет устойчивый уровень иммунизации. Но есть районы, которые в 90 процентах случаях не обеспечили даже 60% охвата. Низкие показатели в Чернышевском, Забайкальском, Нерчинском, Балейском, Борзинском, Карымском, Калганском районах», — отметила зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 апреля, всего в Забайкалье первым компонентом привиты 691 635 человек (+152 за последние двое суток), из них завершили вакцинацию — 641 335 (+499 за двое суток).

Читайте также: В Забайкалье за двое суток от COVID-19 привиты 152 человека