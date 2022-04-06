Таллин, 6 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Правительство Эстонии одобрило представленный министерством внутренних дел проект об изменении Закона о государственной границе, который поможет эффективнее предотвращать массовую иммиграцию при чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

ИА REGNUM Эстония

«Изменение закона о государственной границе необходимо для того, чтобы полиция могла работать в таких ситуациях, когда иностранцев используют как оружие для проведения гибридных атак, какие мы наблюдали на границе Белоруссии с Европейским союзом», — заявил министр внутренних дел Кристиан Яани.

Он напомнил, что у каждого государства есть суверенное право контролировать прибытие в страну, пребывание в ней и отъезд из нее всех людей, которые не являются ее гражданами: «Мы также готовы исполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе обязанность предоставления международной защиты тем иностранцам, которые в этом нуждаются».

Согласно поправкам, Департамент полиции и погранохраны Эстонии сможет не принимать ходатайство о международной защите у незаконно прибывших в страну иностранцев и высылать их обратно без оформления предписания о выезде и запрета на въезд.

Согласно новым положениям в законе, в Эстонию из-за пределов Европейского союза можно будет въезжать только через открытый пограничный пункт. Также более оперативным и масштабным станет порядок привлечения Сил обороны и ополчения «Кайтселийт» к охране общественного порядка и конституционного строя, в случае, если ресурсов полиции и погранохраны будет недостаточно.

Сейчас армию и ополчение можно привлекать самое большее на 30 дней. Однако, отметили в МВД страны, это не соответствует изменившейся обстановке, в которой необходимость в подобных мерах может сохраняться в течение более долгого времени.