Москва, 6 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования Вооруженных сил России уничтожены пять украинских баз хранения горюче-смазочных материалов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По его словам, базы были уничтожены в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

«С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаеве и на Донбассе», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.