Мариуполь, ДНР, 6 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Спасенные военными Вооруженных сил РФ и военнослужащими народной милиции ДНР от киевских боевиков жители Мариуполя рассказали о бесчинствах украинских нацистов в городе. Их свидетельства 6 апреля приводит Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как рассказали жители Мариуполя, солдаты ВСУ и националистические батальоны использовали для оборудования долговременных огневых точек детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам, которые обеспечивала российская сторона.

По словам жителя Мариуполя Алексея Аркадьевича, он был ранен украинскими нацистами в ногу за то, что проходил мимо детского сада, который они превратили в укрепленный пункт.

«В последнее время украинские военные прятались по дворам жилых домов, провоцируя ответный огонь, чем ставили под угрозу жизни мирных жителей. Стреляли прямо из окон. Они просто выбрали удобную позицию и все», — сказал он.

Также другая жительница города — Елена Васильевна — уточнила, что, когда мирные жители пытались выйти на мост, чтобы покинуть зону боевых действий, по ним открыли огонь украинские снайперы.

«Это были «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с синими повязками. Скорее всего именно они, потому что к тому времени в этом районе украинской армии уже давно не было», — добавила она.

Кроме того, жительница Мариуполя уточнила, что в соседнем доме сидела женщина — снайпер, а также солдаты ВСУ, которые постоянно перебегали из дома в дом, меняли позицию и стреляли в местное население.

«Мы давно уже готовим во дворе, рядом с домом. Как только выходили на улицу стреляли прямо под ноги, ходили за водой-тоже стреляли под ноги. На хлебозаводе был колодец и туда люди ходили по воду. Расстреляли людей, прямо куски мяса валялись вокруг этих скважин», — также отметила Елена Васильевна.

Помимо того, она рассказала, что украинские нацисты выстрелили в спину катавшейся на самокате девочке, которая после этого умерла и ее не успели спасти.

«Они прикрывались простыми людьми, когда отходили. Заняли в больнице этаж отделения травматологии, установили гранатомёты и начали стрелять. Там людей – лежачих больных было человек сорок. Мы вдвоём с другом спасали вытаскивали этих людей в подвал. Просили, помогите нам. Они только улыбнулись и пошли дальше», — также рассказал один из горожан, жена которого работала в городской больнице.

При этом он добавил, что один из подвалов с людьми освободили военные РФ и ДНР, однако рядом с ним есть еще один подвал, в котором порядка 100 человек, в том числе дети и раненые.

«Нам вообще было сказано, что даём 15 минут на эвакуацию, тикайте кто куда хочет, а потом минируем все здание», — уточнил мужчина, добавив, что украинские нацисты прикрываются мирными жителями и от них можно ожидать чего угодно.

«На нашей улице «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько домов спалили. Наверное, просто хотели отомстить. Им уже деваться некуда. Они знали, что тут им места нет», — рассказала другая жительница Мариполя.

Также она добавила, что киевские боевики под видом эвакуации мирных жителей садили их вместе с детьми в автобусы, которые затем расстреливали, а также заминировали и взорвали городской драмтеатр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине

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