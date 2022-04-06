Барнаул, 6 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В условиях жестких антироссийских санкций треть льготных займов, выданных алтайским предпринимателям благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», были направлены на инвестиционные цели. Подробности 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Цитата сайта altsmb.ru Алтайский край. Салон по предоставлению услуг маникюра и педикюра самозанятой Анастасии Туравининой

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По её словам, за март 2022 года 32 предпринимателя и самозанятых, применяющих налоговый режим «налог на профессиональный доход, привлекли в Алтайском фонде финансирования предпринимательства 138 миллионов рублей. Большинство получивших льготное финансирование проектов уже реализованы.

Так, закончен ремонт и установлено оборудование салона по предоставлению услуг маникюра и педикюра самозанятой Анастасии Туравининой из Благовещенского района. Она была первым клиентом Фонда финансирования, оформив в июле прошлого года заем по ставке 5,5% годовых.

«Я нисколько не жалею, считаю нужно рисковать и развиваться. Я очень довольна взаимодействием с фондом. Деньги под льготный процент в отличие от других кредитных учреждений, мне выдали достаточно быстро под понятные условия», — пояснила Анастасия.

Самозанятый из Благовещенки Роман Полянский, занимающийся монтажом систем цифрового и аналогового видеонаблюдения частных домов, техобслуживанием и ремонтом кассовых аппаратов, заменил рабочий ноутбук.

Ирина Багаева из Барнаула, выращивающая рассаду однолетних и комнатных растений, луковичных и травянистых многолетников, декоративных кустарников, инвестировала финансы в закуп посадочного материала.

Сергей Пруцков из Романовского района закупил необходимую технику для ремонта автомобилей. Среди предпринимателей востребованы займы, направленные на восстановление бизнеса после ограничений в связи с распространением новой коронарусной инфекции, таких займов было 36 от общего числа. Это объясняется тем, что до конца марта для этой категории заемщиков сохранялась фиксированная ставка в размере 3% годовых.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, треть займов (14 заявок на сумму 59,5 млн рублей), которые мы выдали в марте, были направлены предпринимателями на инвестиционные цели», — пояснила директор Алтайского фонда финансирования предпринимательства Татьяна Фельде.

Так, например, компания «Правильные приключения» из села Фирсово, развивая активный отдых, на заемные средства намерена приобрести микроавтобус для расширения деятельности.

«До сих пор мы платили за трансфер сторонним компаниям и частным лицам, и размер этих затрат составлял существенную часть себестоимости тура, — рассказывает учредитель ООО «Правильные приключения» Светлана Лежнева. — С микроавтобусом мы, с одной стороны, рассчитываем сократить себестоимость, с другой стороны, расширить спектр услуг. Будем делать туры выходного дня и работать круглогодично».

«В текущих условиях важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки, крайне необходима таргетированная поддержка, а не сжигание и распыление бюджетов. Корпорация МСП с рядом регионов разрабатывает специальные программы субсидирования кредитов в рамках нашей льготной программы ПСК «Инвестиционная».

Схема следующая: регион определяет приоритетные отрасли и выделяет субсидию для поддержки инвестиционных проектов, предприниматели получают кредиты по льготной ставке. Корпорация МСП своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает, в результате взаимодействия двух бюджетов получается синергетический эффект», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в России создаются условия для развития микрофинансирования малого и среднего бизнеса. В регионах работают специальные государственные микрофинансовые организации, которые выдают займы предпринимателям по сниженной процентной ставке.