Москва, 6 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, сообщили 6 апреля в Минобороны РФ.

Kremlin.ru Государственные награды

Генерал-полковник вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени с мечами, Георгиевский Крест IV-й степени, медали «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».

По словам Лапина, военные ВС России успешно выполнили все боевые задачи в ходе первого этапа спецоперации, солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач.

«Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга», — сказал генерал-полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.