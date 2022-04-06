Якутск, 6 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Якутское мясоперерабатывающее предприятие вынуждено было перестраиваться и менять логистику из-за введенных санкций. Компания сменила поставщиков и расширила производство, сообщил 6 апреля телеграм-канал вице-премьера правительства республики Ольги Балабкиной.

Pxhere.com Котлеты

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Новый ассортимент появится в том числе в ответ на пожелания покупателей, сообщила основатель бренда «Майины котлетки» Майя Егорова. Цех по изготовлению мясных полуфабрикатов она открыла в 2021 году. Поставщиков компания меняет с учётом предпочтений якутян и из-за ставки на качество продукта. В том числе производиться будут рыбные полуфабрикаты.

Организация намерена увеличивать поставки своих товаров и налаживать сотрудничество с магазинами.

Как сообщало ИА REGNUM, якутская компания планирует снабжать рыбой не только республику, но и города России. В планах — поставка на экспорт омуля и чира.