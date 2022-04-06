Будапешт, 6 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Украинского посла в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний руководства Украины в адрес венгерских властей. Об этом сообщил 6 апреля глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Parlamentul Republicii Moldova Петер Сийярто

Сийярто заявил, что украинские лидеры оскорбляют Венгрию и не признают волю венгерского народа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его позицию в отношении антироссийских санкций.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — подчеркнул Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

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