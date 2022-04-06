Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Режим ЧС в Ростовской области, объявленный 19 февраля в связи с наплывом беженцев из Донбасса, продлится до снижения числа вынужденных переселенцев на Дону. Об этом 6 апреля журналистам сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Здание правительства Ростовской области

По словам главы региона, в пунктах временного размещения Ростовской области приют нашли 5,5 тыс. мирных жителей Донбасса. Всем им оказывается всесторонняя помощь и поддержка.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. ПВР рассчитаны на 14 тыс. человек. Регион также оказывает помощь в восстановлении разрушенных объектов в Донбассе.