Донецк, 6 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Более 50 мирных жителей пострадали за прошедшие сутки из-за обстрелов ранее освобожденной от ВСУ территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков. Об этом 6 апреля сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За минувшие сутки… в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 56 человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.