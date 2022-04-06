Новосибирск, , 09:49 — REGNUM В Новосибирске работы на новой ледовой арене идут в соответствии с утверждённым графиком. Переносить сроки ввода объекта в эксплуатацию не планируется. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

По данным генеральной подрядной организации «ЭлинАльфа», утверждённый в конце 2021 года график соблюдается полностью — отмена чемпионата мира по хоккею не меняет планов по строительству объекта.

При этом, как отмечается, из-за сложившейся экономической ситуацией и необходимостью импортозамещения, возможен перенос сроков поставки технологического оборудования и материалов.