Уфа, 6 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В нынешних условиях работа Евразийского научно-образовательного центра стала ещё актуальнее. Об этом 6 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

(сс) luvqs Ученый

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Он перечислил некоторые успехи Евразийского научно-образовательного центра за 2021 год.

По его словам, в Уфе в институте сверхпластичности металлов РАН была разработана технология изготовления полой лопатки вентилятора — ключевого элемента авиационного двигателя ПД-14. Россия вернулась в число стран, в которых владеют полной технологией производства газотурбинного двигателя.

Он добавил, что на авиасалоне МАКС-2021 Уфимский авиационный университет представил двигатель нового поколения для малой авиации, который может стать полноценной заменой иностранным аналогам. Данный проект победил в номинации «Импортозамещение».

По его словам, в настоящее время в Уфимском государственном нефтяном техническом университете продолжают разрабатывать оборудование для передачи данных при бурении, идет работа по созданию уникальной методики по увеличению нефтегазоотдачи. В рамках научно-образовательного центра идет развитие персонализированной медицины. Так, ученые представили новейшие разработки по ДНК-диагностике и персонализированному мониторингу здоровья людей. Это методы прогнозирования риска развития бронхолегочных, сердечно-сосудистых, метаболических заболеваний, онкологии.

Хабиров отметил, что в Башкирии идет работа по созданию в республике карбонового полигона, регион вошел в число 12 регионов, где они могут появиться. Сейчас ученые оценивают баланс парниковых газов.

Глава региона отметил, что в научно-образовательной центре были созданы шесть лабораторий, в которых молодые ученые продолжают работать над своими проектами.

«Для них мы придумали серию грантов, создаем предуниверсарии и новые современные образовательные программы. Республика передала нашим вузам объекты инновационной инфраструктуры, высокотехнологичное оборудование и лаборатории на сумму свыше двух млрд рублей», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что руководство региона создавало Евразийский НОЦ для того, чтобы он стал центром научных прорывов, а разработки ученых были востребованы на практике.

«В нынешних условиях это стало ещё актуальнее», — подчеркнул глава республики.