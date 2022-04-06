Якутск, 6 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Якутии молодые семьи, планирующие рождение ребёнка, будут осведомлены о том, как влияет на беременность COVID-19. В специальных QR-брошюрах также проинформируют о том, как подготовиться к зачатию ребёнка, сообщил 6 апреля телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Greyerbaby Беременность

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В справке будет также информация о положенных семьям с детьми выплатах, данные об экстракорпоральном оплодотворении и другая важная информация. Идея создать брошюру поступила от молодёжного правительства республики. QR, по которому можно получить сведения, разместят в поликлиниках, общественных местах и на сайте ЯСИА.

«Ранее мы провели опрос среди молодого населения республики о том, какие вопросы их волнуют больше всего. Далее совместно с врачами урологами, акушер-гинекологами, психологами, а также специалистами по правовым вопросам мы сформировали ответы на часто задаваемые вопросы о планировании ребёнка. Брошюра будет обновляться и дополняться новыми блоками, актуальной и достоверной информации», — отметила представитель молодёжного правительства Якутии Надежда Прудецкая.

Как сообщало ИА REGNUM, течение беременности может быть осложнено новым коронавирусом SARS-CoV-2 и единственным способом защититься в этом случае является вакцинация от COVID-19, заявлял ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.